Когда закончится война? Что говорят о сроках в Украине и на Западе

Возможные сроки окончания войны в Украине активно обсуждаются на фоне успехов ВСУ. По оценкам разведки, наступает решающая фаза, а в Минобороны прогнозируют завершение военных действий в следующем году. При этом союзники сходятся во мнении, что Россия будет пытаться затягивать конфликт зимой, однако высоко оценивают потенциал ВСУ и уверяют в поддержке.

Что в Украине и на Западе говорят о том, когда может закончиться война – в материале РБК-Украина ниже.

Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в затягивании войны. Однако сроки ее окончания никому не известны.

"Ресурс у нас ограничен, растягивать войну мы не заинтересованы. Но выбирая, как закончить войну и срок - мы выбираем, как ее закончить. Мы могли бы отдать наши территории и войны бы не было, но мы выбрали правильный путь. Да, очень сложный, а для многих, к сожалению, смертельный. Когда такой выбор - надо смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закочится", - отметил глава государства

Кроме того, по словам Зеленского, ситуация может неожиданно меняться. Несмотря на точные прогнозы разведки, возможны события, заставляющие менять тактику и стратегию ведения войны. Как, например, заключение контракта РФ с Ираном на поставку вооружений.

Минобороны

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов предположил, что война может завершиться победой Украины весной 2023. Также он не исключил освобождение Крыма до конца декабря. Этот прогноз Гаврилов озвучил в недавнем интервью Sky News.

Генерал-майор отметил, что быстрому успеху в деоккупации Крыма могут поспособствовать неожиданные события внутри России, такие как крах путинского режима.

По его мнению, существует и военный вариант освобождения Крыма с определенным сочетанием сил, ресурсов и не только.

Отвечая на вопрос, когда закончится война, Владимир Гаврилов отметил, что украинской стороне понадобится время для накопления резервов, а также нужно учитывать, что РФ продолжит отправлять мобилизованных для подкрепления.

"Конечно, в этом случае война займет какое-то время. Но по моим ощущениям, к концу весны эта война закончится", - заявил замминистра обороны Украины.

Офис президента

Руководитель ОП Андрей Ермак считает, что несмотря на успешное контрнаступление ВСУ, точных сроков завершения войны назвать нельзя.

Ермак скептически отнесся к прогнозам заместителя министра обороны Гаврилова об окончании войны будущей весной и заявил, что это вряд ли удастся.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал условия, которые могут приблизить завершение войны.

Он призвал союзников усилить военную помощь Украине поставками танков, бронетехники, артиллерии и дальнобойных ракет ATACMS, чтобы иметь возможность атаковать российские военные склады, расположенные глубоко в оккупированных районах.

Также Подоляк отметил, что "война закончится, когда мы восстановим контроль над нашими границами, и когда Россия будет бояться Украины".

Прогноз разведки

Оценки ГУР о ходе войны остаются наиболее точными с самого начала полномасштабного вторжения.

Накануне освобождения Херсона глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что наступает решающий период войны, и выразил уверенность "что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли".

Ранее он прогнозировал, что к концу 2022 года военные действия "достаточно уменьшатся", но это еще не будет означать завершения войны.

Также Буданов рассказал, когда и каким способом Украина может вернуть Крым. По его мнению, "это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году". При этом глава украинской разведки не стал называть конкретный период наступления.

Что говорят на Западе

Заявления многих западных лидеров демонстрируют поддержку позиции Украины об условиях окончания войны - полный вывод войск РФ и восстановление территориальной целостности.

Президент США Джо Байден считает, что война будет длиться до тех пор, пока войска РФ не покинут украинские земли.

"Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины", - отметил американский лидер.

В НАТО не исключают окончание войны за столом переговоров, но на условиях Украины. Североатлантический Альянс обещает поддержку в борьбе с агрессором сколько это понадобится, чтобы не позволить РФ победить.

"Мы хотим переговоров, но мы не хотим результата, который означает триумф жестокого применения силы. Путин не может победить, это будет катастрофа", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению Столтенберга, Россия уже терпит поражение, что объясняется ужесточением ракетных ударов по украинской критической инфраструктуре.

Будет ли замедление войны зимой

Наступление холодов может повлиять на развитие событий на фронте. Понижение температуры, сокращение светового дня, изменение погоды внесут коррективы в действия обеих сторон. Однако, по оценкам союзников, преимущество будет на стороне Украины.

В октябре бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес спрогнозировал, что с наступлением зимы условия ведения войны в Украине станут сложнее. В то же время он отметил, что оккупантам будет труднее обороняться, чем ВСУ - атаковать.

Глава минобороны Британии Бен Уоллес считает, что Украине следует продолжать контрнаступление зимой, поскольку ВСУ имеют преимущество в подготовке, оборудовании и высоком качестве военных в противовес деморализованным, плохо обученным и плохо оснащенным россиянам.

Руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ зимой будут в "намного лучшем состоянии, чем их противники" благодаря поддержке, которую оказали США.

При этом в Украине отрицают вероятность замедления военных действий с приходом зимы. По словам главы СНБО Алексея Данилова, зима не помешает ВСУ продолжать деоккупацию наших земель.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы допустить не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", - отметил Данилов.