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Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни

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Україна, Середа 16 листопада 2022 19:47
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни Фото: Кирило Буданов (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Україна не зацікавлена у затягуванні війни, однак терміни її завершення нікому не відомі. Прогнози розвідок базуються на основі даних про положення ворога, але ситуація може неочікувано змінюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час спікування з журналістами.

Так, у глави держави запитали щодо термінів закінчення війни і прогнозів розвідок, зокрема очільника ГУР Кирила Буданова щодо переломного момента у війні навесні.

"Я обожнюю слухати Буданова. Кирило молодець, професійна людина. Ми розуміємо, що є висновки розвідок на основі положення ворога, їх стабільності..Є розуміння, коли вони ставали більш слабкішими і на основі цього можна робити ті чи інші висновки", - заявив він, додавши, що ситуація може змінитися.

Так, наприклад, може неочікувано з'явитися контракт Ірану та Росії.

"Можна було робити одні висновки щодо закінчення війни, це одні прогнози, а потім ти розумієш, що бац хтось за спиною домовився, є серйозний контракт і що за це РФ пропонує. Це різні речі, які змушують змінювати тактику і стратегію ведення війни, бо ресурс у нас обмежений, розтягувати війну ми не зацікавлені. Але вибір як закінчити війну і термін - ми обираємо як закінчити війну. Ми могли б віддати території і війни б не було, але ми обрали правильний шлях. Коли такий вибір - треба дивитись на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закічиться", - додав він.

Нагадаємо, за словами Буданова, настає вирішальний період війни.

Крім того, голова ГУР вважає, що наступного року Україна може розпочати наступ на Крим.

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Володимир Зеленський Війна в Україні КИрило Буданов
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Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
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