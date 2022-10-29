Буданов дав прогноз, коли українські війська звільнять Херсон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова виданню The Drive .

"Швидше за все, операція по звільненню Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - розповів він.

Наразі, за словами Буданова, ЗСУ намагаються оточити місто та ізолювати російські війська.

"Це саме те, що ми намагаємося зробити. Але зовні вони протистоять. Вони намагаються перешкодити нашому руху вперед, і ви повинні розуміти, що бої точаться щодня", - додав він.

При цьому голова української розвідки підтвердив припущення журналіста про те, що "битва за Херсон буде кровавою", але ЗСУ намагаються полегшити ситуацію наскільки це можливо, але, на думку Буданова, "це не обійдеться без боротьби".