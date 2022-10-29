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Буданов дав прогноз, коли українські війська звільнять Херсон

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Херсон, Субота 29 жовтня 2022 12:54
Буданов дав прогноз, коли українські війська звільнять Херсон Фото: голова Головного управління розвідки Кирило Буданов (facebook com DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова виданню The Drive.

"Швидше за все, операція по звільненню Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - розповів він.

Наразі, за словами Буданова, ЗСУ намагаються оточити місто та ізолювати російські війська.

"Це саме те, що ми намагаємося зробити. Але зовні вони протистоять. Вони намагаються перешкодити нашому руху вперед, і ви повинні розуміти, що бої точаться щодня", - додав він.

При цьому голова української розвідки підтвердив припущення журналіста про те, що "битва за Херсон буде кровавою", але ЗСУ намагаються полегшити ситуацію наскільки це можливо, але, на думку Буданова, "це не обійдеться без боротьби".

У цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що в окупованому Херсоні знаходяться найбільш підготовлені та боєздатні російські військові. За попередніми оцінками, угруповання російських військ на південному напрямку налічує близько 40 тисяч осіб.

Раніше Буданов прогнозував, що ЗСУ можуть до кінця 2022 року деокупувати Херсон від російських загарбників.

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