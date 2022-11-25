Жахлива зима в Україні та поразки Путіна: в НАТО зробили гучну заяву щодо війни

Російський диктатор Володимир Путін зазначає поразки в Україні, тому відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами по містах та цивільній інфраструктурі. Це є жахливим початком зими для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує Sky News.

"Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України", - зазначив Столтенберг.

Своєю чергою він підкреслив, миру в світі не буде, якщо переможе агресор, тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ціна, яку ми платимо, - це гроші, а ціна, яку платить Україна - це кров. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і всі ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України інтересах нашої безпеки", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться у Бухаресті 29-30 листопада, звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засобів для боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, що у ВООЗ також дали невтішний прогноз щодо зими в Україні, там вважають, що від 2 до 3 мільйонів українців, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

Втім, щодо подій на фронті, у союзників позитивні прогнози.

Так, наприклад, в Міноборони Британії закликали українців продовжувати наступ взимку, зазначивши, що ЗСУ мають перевагу в підготовці, обладнанні та високу якість військових напротивагу деморалізованим, погано навченим та погано оснащеним росіянам.

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