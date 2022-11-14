Перемога потрібна не лише Україні. НАТО зацікавлене у програші Путіна, - Столтенберг

Російська агресія в Україні ставить під загрозу весь міжнародний порядок. Тож у програші Росії зацікавлений увесь світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу .

"Перемога України потрібна не тільки самій Україні. НАТО також має інтерес не допустити перемоги (президента РФ - ред.) Путіна. Якщо Путін виграє, це зробить світ більш небезпечним і вразливим. Це дозволить іншим авторитарним лідерам порушувати норми міжнародного права", - сказав він.

Столтенберг додав, що весь світ зараз платить високу ціну, але якщо не зупинити Путіна, то світ поплатиться ще більше.

Також, за словами генсека Північноатлантичного альянсу, Україна заявила, що готова до переговорів. Але всі знають, що єдиний спосіб досягти прийнятного для Києва результату мати силу на полі бою.

"Більшість війн закінчуються на певному етапі за столом переговорів, але те, що відбувається за цим столом, фундаментально пов'язаним із ситуацією на полі бою. Тому те, що ми повинні робити, так це підтримувати Україну та зміцнювати їхню допомогу... На якому- На цьому етапі можуть бути переговори, на яких Україна переможе як незалежну суверенну державу в Європі", - зазначив він.

Генсек НАТО наголосив, що Україна сама має вирішити, яким має бути вирішення військового конфлікту з РФ.