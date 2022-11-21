Україна набагато краще готова до війни взимку, ніж її противник, - глава Пентагону

Україна буде готова до бойових дій у зимові місяці. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ будуть у "набагато кращому стані, ніж їхні противники" завдяки підтримці, яку надали США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми багато зробили, щоб підготувати українців до бою взимку і дати їм можливість продовжувати чинити тиск на наших суперників протягом зимових місяців", - сказав він.

Остін, відповідаючи на запитання ЗМІ про Україну під час спільної прес-конференції в Джакарті зі своїм індонезійським колегою, сказав, що "важко передбачити, як розвиватимуться події та в які терміни, але ми підтримуємо Україну доти, доки скільки буде потрібно".

У центрі уваги США знаходиться підтримка України, у той час як Україна зосереджена на тому, щоб "переконатися, що вони роблять все, щоб повернути собі кожен дюйм своєї суверенної території", додав він.

Остін знаходиться в Індонезії, щоб зустрітися з найвищим військовим керівництвом.