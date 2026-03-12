UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Коли відремонтують "Дружбу"? ЄС хоче направити в Україну перевірку

16:45 12.03.2026 Чт
2 хв
У ЄС хочуть перевірити те, що поки викликає багато запитань
aimg Сергій Козачук
Фото: нафтопровід "Дружба" (wikipedia.org)

Європейська комісія запропонувала направити в Україну спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу "Дружба". Експерти мають встановити масштаби пошкоджень об'єкта після російського удару, що стався наприкінці січня.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі.

Читайте також: ЄК хоче допомогти відремонтувати "Дружбу": речник назвав один із варіантів

Ініціатива ЄС та переговори

За словами Ітконен, Брюссель наразі очікує на погодження цієї пропозиції з боку Києва. Паралельно з цим тривають консультації з країнами-членами ЄС, які найбільше залежать від постачання цією магістраллю.

"Ми запропонували місію до України для перевірки трубопроводу", - зазначила речниця Єврокомісії.

Вона також додала, що Європейська комісія вже кілька тижнів веде інтенсивні обговорення та контактує з Україною щодо можливостей та термінів ремонту об'єкта.

Ситуація з угорською стороною

Окрему дискусію викликала поява в Україні групи осіб, яку в Будапешті називають "делегацією" для переговорів щодо "Дружби". В Єврокомісії підкреслили, що не мають стосунку до цього візиту.

"Щодо угорської делегації... найкраще звернутися безпосередньо до угорських колег", - прокоментувала ситуацію головна речниця ЄК Паола Пінью.

Українське МЗС раніше зазначало, що цей візит не є офіційним, оскільки терміни перебування угорських представників не були узгоджені з Києвом.

Контекст подій

Робота нафтопроводу "Дружба" була зупинена після російського обстрілу 27 січня 2026 року.

Це спричинило напругу у відносинах з Угорщиною, прем'єр якої Віктор Орбан вимагає негайного відновлення транзиту.

Ультиматум Орбана та позиція ЄС

Нагадаємо, ситуація навколо нафтопроводу "Дружба" загострилася після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув паливний ультиматум Україні, вимагаючи негайного відновлення транзиту нафти.

Пізніше стало відомо, що Будапешт фактично встановив дедлайн, давши Україні три дні на відновлення роботи магістралі.

У відповідь на енергетичну кризу в регіоні Єврокомісія висловила готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу.

Водночас експерти вказують на політичний тиск з боку Угорщини, де питання постачання нафти намагаються використати як інструмент шантажу України у питаннях кредитування та фінансової допомоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзУкраїнаУгорщинаДружба