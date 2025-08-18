Коли відпочиватимуть школярі: календар канікул на 2025-2026 рік

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України скасувало наказ №1112, але його основні ідеї залишаються: адаптація навчання до умов війни через дистанційні класи, педагогічний патронаж та українознавчий компонент для дітей за кордоном. Форма навчання залежатиме від безпекової ситуації: очне у безпечних регіонах, дистанційне на прифронтових, індивідуальні заняття на окупованих територіях. Дистанційні класи мають бути окремими та мінімум на 5 учнів.

Також РБК-Україна писало, що в українських школах працює понад 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки, які охороняють учнів, контролюють доступ до закладів, координують евакуації та проводять навчання з безпечної поведінки, створюючи безпечне та дружнє середовище для дітей