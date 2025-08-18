Когда будут отдыхать школьники: календарь каникул на 2025-2026 год

Учебный год 2025-2026 в Украине начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Школы имеют автономию в планировании образовательного процесса, поэтому даты каникул могут отличаться даже в пределах одного города.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Ориентировочные даты школьных каникул:
График каникул окончательно утверждает педагогический совет каждой школы. Также он определяет продолжительность учебного года и формы организации занятий (очная, смешанная или дистанционная).
В то же время на даты и продолжительность каникул могут влиять ситуация с безопасностью в регионе и эпидемиологические условия. В школах с очным обучением возможны временные закрытия заведений или отдельных классов на карантин, что может изменить график отдыха учеников.
Напомним, Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, но его основные идеи остаются: адаптация обучения к условиям войны через дистанционные классы, педагогический патронаж и украиноведческий компонент для детей за рубежом. Форма обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью: очное в безопасных регионах, дистанционное на прифронтовых, индивидуальные занятия на оккупированных территориях. Дистанционные классы должны быть отдельными и минимум на 5 учеников.
Также РБК-Украина писало, что в украинских школах работает более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности, которые охраняют учеников, контролируют доступ в учреждения, координируют эвакуации и проводят обучение по безопасному поведению, создавая безопасную и дружественную среду для детей.