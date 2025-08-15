В Україні з’явилися "шкільні офіцери": чим вони займаються та як допомагають дітям
В Україні активно впроваджують екосистему безпечного освітнього середовища. У її межах працює Служба освітньої безпеки (СОБ), яка забезпечує безпеку учнів у школах по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням Міністерство внутрішніх справ України (МВС).
Повідомляється, що наразі у закладах середньої освіти працюють понад 1600 офіцерів СОБ. Вони виконують правоохоронні, наставницькі та просвітницькі функції.
Зокрема, офіцери відповідають за пропускний режим, щоб сторонні особи не могли потрапити до школи або пронести небезпечні предмети. Вони також координують дії з екстреними службами, організовують евакуацію під час надзвичайних ситуацій та оперативно реагують на правопорушення.
Окрім цього, СОБ проводить навчання та інтерактивні заходи для учнів, спрямовані на формування навичок безпечної поведінки.
У МВС підкреслили, що Служба освітньої безпеки - це не лише захист, але й підтримка, яка допомагає створити у школах безпечне та дружнє середовище для дітей.
