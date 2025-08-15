ua en ru
В Україні з’явилися "шкільні офіцери": чим вони займаються та як допомагають дітям

П'ятниця 15 серпня 2025 20:21
UA EN RU
В Україні з’явилися "шкільні офіцери": чим вони займаються та як допомагають дітям Фото: Служба освітньої безпеки в українських школах (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні активно впроваджують екосистему безпечного освітнього середовища. У її межах працює Служба освітньої безпеки (СОБ), яка забезпечує безпеку учнів у школах по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням Міністерство внутрішніх справ України (МВС).

Повідомляється, що наразі у закладах середньої освіти працюють понад 1600 офіцерів СОБ. Вони виконують правоохоронні, наставницькі та просвітницькі функції.

Зокрема, офіцери відповідають за пропускний режим, щоб сторонні особи не могли потрапити до школи або пронести небезпечні предмети. Вони також координують дії з екстреними службами, організовують евакуацію під час надзвичайних ситуацій та оперативно реагують на правопорушення.

Окрім цього, СОБ проводить навчання та інтерактивні заходи для учнів, спрямовані на формування навичок безпечної поведінки.

У МВС підкреслили, що Служба освітньої безпеки - це не лише захист, але й підтримка, яка допомагає створити у школах безпечне та дружнє середовище для дітей.

Нагадаємо, в українських школах з 2025 року впроваджують ранню профорієнтацію - знайомство з професіями починатиметься вже з 5 класу. МОН планує, щоб учні поступово досліджували свої інтереси й здібності, працювали з кар’єрними радниками та свідомо обирали профіль навчання у старшій школі.

Також ми писали, що в Україні запустили програму "Пакунок школяра", яка передбачає одноразову виплату 5000 гривень батькам або законним представникам дітей, що йдуть у перший клас у 2025 році. Гроші можна використати на шкільне приладдя, одяг і взуття, подавши заявку через "Дію" або сервісні центри ПФУ до 15 листопада.

