Коли відкриють ТРЦ "Гулівер": названо дату

Що відомо про відкриття "Гуліверу" в Києві

Українцям розповіли, що у понеділок, 1 грудня 2025 року, комісія з надзвичайних ситуацій "Ощадбанку" ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver.

"За результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації", - уточнили у прес-службі банківської установи.

Зазначається, що комісія з НС банку схвалила рішення щодо відкриття для безпечної експлуатації окремих частин комплексу - двох поверхів його торгово-розважальної частини:

за результатами проведених ремонтно-відновлювальних робіт;

за результатами тестування обладнання профільними підрядниками.

Повідомляється також, що 1 грудня відновило роботу відділення "Ощадбанку", яке знаходиться в ТОК Gulliver.

Куди зможуть потрапити відвідувачі ТРЦ з 12 грудня

Згідно з інформацією "Ощадбанку", з 12 грудня 2025 року для відвідувачів торгово-розважальної частини комплексу буде відкрито доступ до торгівельних площ:

першого поверху;

мінус першого поверху.

"Цю дату визначено в результаті попередніх перемовин з орендарями відповідно до їхньої готовності повноцінно відновити роботу", - розповіли громадянам.

При цьому про точний перелік магазинів, які відчинять двері для клієнтів 12 грудня, обіцяють повідомити додатково.

"У відкритих до використання орендарями та відвідувачами частинах будівлі буде забезпечено постійний контроль відповідності забезпечення вимог цивільного захисту населення", - наголосили в "Ощадбанку".

Чому закривали "Гулівер" і коли відкриють повністю

Громадянам нагадали, що 26 липня поточного року було схвалене рішення про державну реєстрацію права власності на торгівельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом:

"Ощадбанку (80% - лід);

"Укрексімбанку" (20%).

"Цей об'єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом", - повідомили українцям.

Уточнюється, що процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку з невиконанням ТОВ "Три О" (боржником, який був власником комплексу) зобов'язань за кредитним договором.

30 жовтня - за результатами засідання комісії з НС "Ощадбанку" - було схвалене рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася (в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver).

"За результатами обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання", - пояснили в "Ощадбанку".

Зазначається, що консорціумом державних банків "буде ініційовано притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності".

Наголошується, що всіх орендарів ТОК Gulliver звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.

Насамкінець мешканцям і гостям столиці розповіли, що рішення щодо термінів відкриття інших поверхів та офісної частини ТОК Gulliver - будуть ухвалюватись у міру подальшої ліквідації причин можливого настання НС (наслідків умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника).