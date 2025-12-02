Когда откроют ТРЦ "Гулливер": названа дата

Что известно об открытии "Гулливера" в Киеве

Украинцам рассказали, что в понедельник, 1 декабря 2025 года, комиссия по чрезвычайным ситуациям "Ощадбанка" приняла решение о начале поэтапного открытия ТОК Gulliver.

"По результатам ликвидации в отдельных частях здания обстоятельств, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации", - уточнили в пресс-службе банковского учреждения.

Отмечается, что комиссия по ЧС банка приняла решение об открытии для безопасной эксплуатации отдельных частей комплекса - двух этажей его торгово-развлекательной части:

по результатам проведенных ремонтно-восстановительных работ;

по результатам тестирования оборудования профильными подрядчиками.

Сообщается также, что 1 декабря возобновило работу отделение "Ощадбанка", которое находится в ТОК Gulliver.

Куда смогут попасть посетители ТРЦ с 12 декабря

Согласно информации "Ощадбанка", с 12 декабря 2025 года для посетителей торгово-развлекательной части комплекса будет открыт доступ к торговым площадям:

первого этажа;

минус первого этажа.

"Эта дата определена в результате предварительных переговоров с арендаторами в соответствии с их готовностью полноценно возобновить работу", - рассказали гражданам.

При этом о точном перечне магазинов, которые откроют двери для клиентов 12 декабря, обещают сообщить дополнительно.

"В открытых к использованию арендаторами и посетителями частях здания будет обеспечен постоянный контроль соответствия обеспечения требований гражданской защиты населения", - подчеркнули в "Ощадбанке".

Почему закрывали "Гулливер" и когда откроют полностью

Гражданам напомнили, что 26 июля текущего года было принято решение о государственной регистрации права собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver по консорциуму:

"Ощадбанка (80% - лид);

"Укрэксимбанка" (20%).

"Этот объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту", - сообщили украинцам.

Уточняется, что процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО "Три О" (должником, который был владельцем комплекса) обязательств по кредитному договору.

30 октября - по результатам заседания комиссии по ЧС "Ощадбанка" - было принято решение признать опасной для жизни людей и эксплуатации комплекса сложившуюся ситуацию (в том числе вследствие отказа работников ООО "Три О" передавать в управление критически важные инженерные коммуникации ТОК Gulliver).

"По результатам обследования систем жизнеобеспечения ТОК Gulliver были зафиксированы факты умышленного изъятия, порчи и незаконного вывоза критически важного для работы комплекса оборудования", - объяснили в "Ощадбанке".

Отмечается, что консорциумом государственных банков "будет инициировано привлечение всех виновных лиц к гражданской и уголовной ответственности".

Подчеркивается, что все арендаторы ТОК Gulliver освобождены от арендных платежей на все время временного приостановления его работы.

В завершение жителям и гостям столицы рассказали, что решение о сроках открытия других этажей и офисной части ТОК Gulliver - будут приниматься по мере дальнейшей ликвидации причин возможного наступления ЧС (последствий умышленной порчи и халатного отношения к инженерным системам комплекса со стороны предыдущего владельца).