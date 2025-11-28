ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

АМКУ дозволив перехід ТРЦ Gulliver у Києві до нового власника: що відомо

Київ, П'ятниця 28 листопада 2025 16:25
UA EN RU
АМКУ дозволив перехід ТРЦ Gulliver у Києві до нового власника: що відомо Фото: торгово-офісний центр Gulliver (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Антимонопольний комітет дозволив "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" встановити контроль над торгово-офісним комплексом Gulliver у центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Ощадбанку".

Повідомляється, що напередодні АМКУ надав дозвіл державним банкам - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - на набуття контролю над єдиним майновим комплексом ТОК Gulliver на Спортивній площі, 1 у Києві.

Заяву банки подали ще 20 жовтня 2025 року. Отримання схвалення АМКУ було необхідним кроком згідно із законодавством для переходу контролю над великими активами, такими як торговельно-офісний комплекс.

У держбанках наголосили, що рішення Антимонопольного комітету підтверджує законність передачі Gulliver у власність банківського консорціуму.

Чому Gulliver змінив власника

Влітку 2024 року київський суд передав за зверненням Офісу генпрокурора передав Gulliver в управління АРМА від компанії ТОВ "Три О" через кредитні борги. У серпні цього року компанія повідомила про передачу комплексу консорціуму двох банків. Однак там заявили, що документи досі не підписано.

У жовтні АРМА припинило конкурс на вибір керуючого. А вже 31 числа Gulliver закрили на невизначений термін через блокування управління з боку колишнього власника.

Детальніше про ситуацію з популярним торговим центром читайте у матеріалі РБК-Україна "Gulliver у Києві призупинив роботу. Що відбувається між новими та старими власниками?".

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України повідомив про дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ощадбанк Антимонопольний комітет України
Новини
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає