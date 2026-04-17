Коли Вашингтон розблокує порти Ірану? Адмірал флоту США назвав умову

"Як президент оголосив раніше сьогодні, американські війська на Близькому Сході продовжують повністю забезпечувати морську блокаду суден, що входять до іранських портів або виходять з них у прибережних районах", - сказав журналістам адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США.

Він підкреслив, що такі обмеження діятимуть "до подальшого повідомлення".

Видання зазначає, що зараз в Оманській затоці чатує більше десятка кораблів ВМС США. Вони створили щільну лінію перехоплення, яка не пропускає комерційні вантажі.

Адмірал проінформував, що 19 танкерів та вантажних суден, пов’язаних з Іраном, були змушені змінити курс. Військові виходили на зв'язок по радіо та наказували капітанам повернутися до портів. Іранські ВМС поки не супроводжували свої каравани збройним ескортом.

За словами Купера, американська розвідка працює цілодобово й аналітики стежать за "кількома суднами, що становлять інтерес". Мова про кораблі як всередині, так і за межами зони блокади, які можуть спробувати обійти блокаду.

Проте операція не обмежується лише Близьким Сходом. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив про розширення зони контролю. Особливу увагу приділяють Індо-Тихоокеанському регіону.

Американські командири будуть "активно переслідувати будь-яке судно під іранським прапором або будь-яке судно, яке намагається надати матеріальну підтримку Ірану".