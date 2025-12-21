Коли в Україні чекати морозів? Синоптик дала проноз на наступний тиждень

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Також ми писали, що синоптики повідомляли, коли в Україну може прийти похолодання та яка погода очікується в країні на Різдво.

Також стало відомо, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.