Когда в Украине ждать морозов? Синоптик дала проноз на следующую неделю

В начале новой недели погода в Украине будет похожей на нынешнее воскресенье - без существенных осадков и с температурой воздуха около нуля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, в понедельник, 22 декабря, в большинстве регионов осадков не ожидается, возможны лишь локальные туманы. Днем температура будет колебаться вблизи 0 градусов, а на юге потеплеет - столбик термометра будет показывать от +3 до +8 градусов.
В то же время синоптик предупредила о существенном изменении погоды накануне праздников. Уже на Сочельник и Рождество, 24-25 декабря, в Украине ощутимо похолодает.
