Общество Образование

Когда в Украине ждать морозов? Синоптик дала проноз на следующую неделю

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В начале новой недели погода в Украине будет похожей на нынешнее воскресенье - без существенных осадков и с температурой воздуха около нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, в понедельник, 22 декабря, в большинстве регионов осадков не ожидается, возможны лишь локальные туманы. Днем температура будет колебаться вблизи 0 градусов, а на юге потеплеет - столбик термометра будет показывать от +3 до +8 градусов.

В то же время синоптик предупредила о существенном изменении погоды накануне праздников. Уже на Сочельник и Рождество, 24-25 декабря, в Украине ощутимо похолодает.

 

 

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

Также мы писали, что синоптики сообщали, когда в Украину может прийти похолодание и какая погода ожидается в стране на Рождество.

Также стало известно, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

