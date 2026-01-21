ua en ru
"Угода про процвітання" України узгоджена на технічному рівні, - Качка

Середа 21 січня 2026 02:43
"Угода про процвітання" України узгоджена на технічному рівні, - Качка Фото: віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка (РБК-Україна - Віталій Носач)
Автор: Маловічко Юлія

"Угоду про процвітання" України, яка потребує сотень мільярдів доларів на післявоєнну відбудову, була погоджена на технічному рівні.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За його словами, документ може бути підписаний "у будь-який день".

Однак віцепрем’єр утримався від конкретних прогнозів щодо строків підписання угоди, зазначивши, що вони можуть залежати від подальшої роботи над безпековими питаннями. При цьому Качка висловив сподівання, що процес не затягнеться і домовленості буде досягнуто в стислі терміни.

Він також уточнив, що йдеться про тристоронній документ.

План відновлення або "Угода про процвітання"

Зазначимо, що план відновлення України або ж "Угода про процвітання" передбачає залучення сотень мільярдів доларів на післявоєнну реконструкцію країни за участі міжнародних партнерів. Йдеться про відбудову інфраструктури, енергетики, житла, промисловості та модернізацію економіки з фокусом на реформи, безпеку й інтеграцію до ЄС.

Передбачалось, що на форумі в Давосі США та Україна підпишуть "Угоду про процвітання" України. Але, як повідомив Axios неназваний український чиновник, плани підписання документа президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським було скасовано.

Зі свого боку представник США розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання.

Що передувало

Раніше The Telegraph із посиланням на джерела писало про те, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть підписати "план процвітання" України на 800 млрд доларів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За даними видання, Зеленський хотів вирушити до Вашингтона для фіналізації економічної угоди і домовленостей щодо гарантій безпеки після війни.

Але союзники з так званої "коаліції охочих" переконали його відмовитися від візиту до Білого дому і запропонували Давос як "більш підходяще" місце для зустрічі з Трампом.

