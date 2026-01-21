"Угода про процвітання" України узгоджена на технічному рівні, - Качка

"Угоду про процвітання" України, яка потребує сотень мільярдів доларів на післявоєнну відбудову, була погоджена на технічному рівні.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За його словами, документ може бути підписаний "у будь-який день". Однак віцепрем’єр утримався від конкретних прогнозів щодо строків підписання угоди, зазначивши, що вони можуть залежати від подальшої роботи над безпековими питаннями. При цьому Качка висловив сподівання, що процес не затягнеться і домовленості буде досягнуто в стислі терміни. Він також уточнив, що йдеться про тристоронній документ.