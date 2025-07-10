Коли Україна сама зможе розробити аналог Patriot: думка експерта

"Ну, через 10-20 років можливо (розробити аналог Patriot - ред.), але через 5 - ні. Це занадто складний комплекс, це топові світові технології", - сказав Романенко.

Крім того, за його словами, потрібно мати супутники та радари з активними фазованими решітками. Це - топові технології радіоелектроніки.

"На жаль, ми в цьому плані відстали назавжди. І нам буде дешевше все ж таки купувати. Не розробляти власне, а купувати в когось. Це як з літаками. В нас є КБ Антонова, але нам дешевше купувати літаки західні, бо, скажімо, вихлопу від цього КБ практично в плані літаків не було за всі роки незалежності", - зазначив експерт.