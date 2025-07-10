Когда Украина сама сможет разработать аналог Patriot: мнение эксперта

Украина сама сможет разработать аналог системы ПВО Patriot не раньше, чем через 10-20 лет. Однако дешевле все же покупать его у других стран, ведь это слишком сложный комплекс.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
"Ну, через 10-20 лет возможно (разработать аналог Patriot - ред.), но через 5 - нет. Это слишком сложный комплекс, это топовые мировые технологии", - сказал Романенко.
Кроме того, по его словам, нужно иметь спутники и радары с активными фазированными решетками. Это - топовые технологии радиоэлектроники.
"К сожалению, мы в этом плане отстали навсегда. И нам будет дешевле все же покупать. Не разрабатывать собственно, а покупать у кого-то. Это как с самолетами. У нас есть КБ Антонова, но нам дешевле покупать самолеты западные, потому что, скажем, выхлопа от этого КБ практически в плане самолетов не было за все годы независимости", - отметил эксперт.
Напомним, по словам госсекретаря США Марко Рубио, США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Однако пока что никто не хочет расставаться с таким вооружением.
Вчера, 9 июля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot. Американский лидер рассказал, что в США рассмотрят такой запрос. Но никаких конкретных обещаний он не дал.
До этого в СМИ появились слухи, что Трамп может передать Украине еще одну дополнительную систему Patriot.
Также, как сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.