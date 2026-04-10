Коли ціни на пальне в Україні стабілізуються: прогноз Свириденко

11:38 10.04.2026 Пт
2 хв
Що має статися, аби вартість бензину і дизелю нарешті завмерла?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)

Ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході, оскільки вони є "віддзеркаленням ситуації" в регіоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на годині запитань до уряду заявила прем'єр Юлія Свириденко.

Глава уряду наголосила, що узгоджених дій, які призводять до підвищення цін, там немає.

"Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС - це відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході, ми тільки після цього можемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні", - пояснила Свириденко.

Ціни на пальне

Нагадаємо, після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку, ціни на пальне в Україні злетіли. При цьому на тлі перемир'я між США та Іраном ситуація почала потроху поліпшуватися.

Зокрема, 8 квітня на українському ринку пального зафіксували першу хвилю зниження цін: вартість дизельного пального впала на 1 гривню (до 92,90-93,00 грн/л у лідерів ринку).

Реакція АЗС була спровокована обвалом світових котирувань нафти Brent до 91,7 доларів за барель після оголошення перемир'я між США та Іраном.

Зазначимо, Свириденко чекає від власників АЗС справедливих цінників для автомобілістів. За її словами, державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. Прем'єр зазначила, що ціни падатимуть й далі, якщо позитивна динаміка збережеться.

Водночас у США песимістично налаштовані щодо прогнозів зменшення вартості пального. Ціни на бензин у світі можуть продовжувати зростати протягом кількох місяців навіть після того, як Ормузьку протоку буде відкрито.

