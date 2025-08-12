Де знаходиться місто Анкоридж, де можуть зустрітися Трамп і Путін: карта

У п'ятницю, 15 серпня, Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть зустріч на Алясці. Найімовірніше, місцем для переговорів лідерів США та РФ стане найбільше місто штату - Анкоридж.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про місто, де планується саміт Трампа і Путіна.

Головне:

Де розташований Анкоридж і чим відоме це місто?

Чому для переговорів обрали саме Аляску?

Як Аляска готується до зустрічі Трампа і Путіна?

Де пройде саміт Трампа і Путіна

Аляска готується приймати важливу зустріч президента США Дональда Трампа й очільника Росії Володимира Путіна. Лідер Білого дому анонсував переговори на 15 серпня на території найпівнічнішого штату країни.

Хоча конкретне місце саміту офіційно не оголошується, низка фактів свідчить про те, що він відбудеться в Анкориджі.

За даними медіа, секретна служба США вже орендувала нерухомість в місті для підготовки заходу, а Федеральне управління цивільної авіації повідомило про закриття повітряного простору над Анкориджем саме у день анонсованих переговорів.

Анкоридж на карті

Місто Анкоридж розташоване у південно-центральній частині Аляски, на кінці затоки Кука, між рукавами Кнік та Тернегейн. Його межі охоплюють велику територію, включно з частиною гірського хребта Чугач.

Анкоридж на карті Аляски (скриншот google.com/maps)

Завдяки своєму географічному положенню він знаходиться в межах 9,5 годин польоту від 90% промислово розвиненого світу. Анкоридж розташований приблизно на однаковій відстані від Токіо та Нью-Йорка.

Тож Міжнародний аеропорт Анкориджа імені Теда Стівенса є ключовим вузлом вантажних авіаперевезень. Приблизно 80% усіх повітряних вантажних перевезень між Азією та Північною Америкою проходить через нього.

Чим відомий Анкоридж

Анкоридж є найбільшим за населенням містом на Алясці (проживає 40% населення штату, майже 300 тис. осіб), а за площею - четвертим містом у США.

Місто виникло у 1915 році як наметове поселення при будівництві Аляскинської залізниці, а статус міста отримало у 1920-му.

Його економіка розвивалася завдяки залізниці, а з 1940-х - військовим базам Елмендорф (ВПС США) та Форт-Річардсон (армія США), які згодом об’єднали у спільну базу JBER. Під час холодної війни ці об’єкти мали стратегічне значення через близькість до територій Радянського союзу.

Сьогодні провідними секторами економіки міста є транспорт, військова сфера, державне управління, туризм та нафтогазова галузь.

Міжнародний аеропорт імені Теда Стівенса входить до п’ятірки найбільших у світі за вантажопотоком. Порт Анкориджа приймає 95% вантажів, що надходять в Аляску, та забезпечує паливом як цивільну, так і військову авіацію.

Анкоридж та Росія

Як і весь штат Аляска, Анкоридж має історичний зв'язок із Росією. На територіях, де зараз розташоване сучасне місто (у затоці Кука), у ХІХ столітті діяли торгові пости Російської імперії. Після купівлі Аляски США у 1867 році (за $7,2 млн золотом) місцевість поступово перейшла під американський контроль.

У 90-х роках минулого століття Анкоридж став "містом-побратимом" із російським Магаданом. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, міська влада Анкориджа ухвалила резолюцію про призупинення дії цього статусу.

На тлі новин щодо проведення саміту Трампа та Путіна в Анкориджі, в місті організували акцію протесту.

Захід під гаслом "Аляска з Україною" анонсовано на 14 серпня. Організатори акції закликають місцевих жителів вийти на вулиці, щоб підтримати суверенітет України та послати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Володимиру Путіну про рішучу позицію проти авторитаризму та воєнних злочинів.

На сторінці організаторів Stand Up Alaska у Facebook є прямий заклик до місцевих жителів вийти на вулиці та приєднатися до акції.

"Приєднуйтесь до нас в Анкориджі, Аляска, щоб висловити протест проти присутності міжнародного воєнного злочинця", - закликають організатори акції.

Скриншот facebook.com/SUpAlaska

Головне про переговори Трампа і Путіна на Алясці

Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, щоб обговорити врегулювання війни РФ проти України.

Незабаром у Кремлі підтвердили таку інформацію. Помічник російського лідера Юрій Ушаков заявив, що США і РФ - "близькі сусіди", саме тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.

Експерти обгрунтовували вибір місця зустрічі зручною логістикою для обох лідерів держав. Проте ключовим фактором могло стати те, що США не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, тож очільнику Кремля на Алясці не загрожує затримання.

Вибір Аляски має також історичний підтекст, адже територія колись належала Російській імперії, що експерти називають сигналом про можливість "торгу землями".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення війни Росії проти України може відбутися "обмін територіями".

ЗМІ припускають, що Путін може наполягати на закріпленні за Росією окупованих територій в обмін на припинення вогню. У Вашингтоні, за інформацією Bloomberg, нібито готові розглядати різні варіанти.

При цьому Україна та європейські союзники виступають категорично проти подібних сценаріїв. Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-яка угода без участі Києва буде "мертвим рішенням" і що українці "не віддадуть свою землю окупанту".