Когда Трамп встречался с Путиным и о чем говорили

Вторник 12 августа 2025 20:35
Когда Трамп встречался с Путиным и о чем говорили Фото: лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Анна Березина

На Аляске 15 августа состоится встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Это их первые прямые переговоры с момента избрания Трампа на второй президентский срок, а последний раз они встречались лично более 6 лет назад.

РБК-Украина в материале ниже приводит хронологию контактов Трампа и Путина.

Главное:

  • Когда Трамп и Путин встречались раньше?
  • О чем говорили в ходе прошлых встреч?
  • Что известно о переговорах на Аляске?

От двусторонних переговоров до саммитов

В первую каденцию Дональда Трампа на должности президента США (2017-2021) он и Владимир Путин встречались по меньшей мере пять раз как на двусторонних встречах, так и на международных саммитах.

Основные темы переговоров включали вмешательство России в американские выборы, войну в Украине, ситуацию в Сирии, строительство "Северного потока-2".

Встреча на саммите G20 в Гамбурге (июль 2017)

Это был первый личный контакт между лидерами стран после избрания Трампа. Официальная часть переговоров, продолжавшаяся более двух часов, была посвящена вмешательству России в выборы в США в 2016 году.

Путин тогда заверил Трампа в непричастности Москвы, и, по словам российского президента, американский коллега принял его заверения. В тот же день состоялся неформальный разговор за ужином лидеров, где Трамп и Путин общались около часа через переводчика, но его детали не разглашались.

Саммит АТЭС во Вьетнаме (ноябрь 2017)

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) лидеры обменялись короткими репликами, но официальный разговор не состоялся из-за напряженных отношений.

К тому времени Вашингтон уже усилил санкции против Москвы из-за войны на востоке Украины, а Кремль сокращал количество дипломатов США в РФ.

Двусторонняя встреча в Хельсинки (июль 2018)

Эти переговоры стали одним из самых резонансных событий при первом президентстве Трампа. Главными темами были война в Украине, строительство газопровода "Северный поток-2", международный терроризм и ситуация в Сирии.

Когда Трамп встречался с Путиным и о чем говорилиФото: встреча Трампа и Путина в Хельсинки (Getty Images)

На итоговой пресс-конференции Трамп вызвал возмущение общественности, заявив, что "не видит причин", почему Россия могла бы вмешиваться в американские выборы, ставя под сомнение выводы собственной разведки.

Путин, в свою очередь, назвал вопрос Крыма "закрытым" и отметил, что США, по его мнению, должны активнее настаивать на выполнении Минских договоренностей.

Относительно "Северного потока-2" кремлевский лидер пообещал сохранить транзит газа через Украину, тогда как Трамп выразил сомнения в целесообразности проекта.

Саммит G20 в Аргентине (ноябрь 2018)

Запланированная встреча была отменена из-за захвата Россией украинских моряков в Керченском проливе. Лидеры даже не пожали руки.

Дональд Трамп прошел мимо Владимира Путина во время церемонии фотографирования и в дальнейшем держался на расстоянии от главы России.

Саммит G20 в Японии (июнь 2019)

На этой встрече, продолжавшейся более часа в формате делегаций, обсуждали двусторонние отношения и ситуацию в Украине, но никаких конкретных договоренностей не достигли.

Трамп тогда же публично призвал Путина "не вмешиваться" в президентские выборы в США в 2020 году.

Телефонная дипломатия

После избрания на второй срок Дональд Трамп и Владимир Путин поддерживали связь, однако только по телефону.

Основной темой всех разговоров была война в Украине, хотя обсуждались и другие международные вопросы, в частности, ситуация на Ближнем Востоке.

12 февраля 2025 состоялся продолжительный разговор Трампа и Путина, во время которого обсуждали войну в Украине, Ближний Восток, энергетику, вопросы искусственного интеллекта и экономики. Трамп подчеркнул, что оба лидера хотят остановить миллионы смертей в войне.

18 марта - двухчасовая беседа лидеров стран. Трамп предложил 30-дневное прекращение огня в Украине, которое Путин согласовал, но лишь в части остановки атак на энергетическую инфраструктуру. Было решено начать переговоры между делегациями Украины и РФ по мирному урегулированию. Также обсуждались нормализации отношений между Россией и США.

19 мая, после встречи делегаций Украины и России в Стамбуле, президенты США и РФ общались более двух часов, обсуждая возможности обмена пленными, перемирие и иранский ядерный вопрос.

4 июня Путин по телефону сообщил Трампу, что РФ ответит на украинские атаки по территории России, имея в виду операцию СБУ "Паутина". Хотя стороны обсуждали перспективы урегулирования, прогресса не было.

14 июня темой общения стала эскалация на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном. Украинский вопрос также обсуждали, но без прорывов. Трамп назвал разговор "хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру".

3 июля президенты говорили о Сирии, ирано-израильском конфликте и войне в Украине. Трамп выразил разочарование медленным продвижением мирных переговоров, но отметил важность сохранения диалога.

Когда Трамп встречался с Путиным и о чем говорилиФото: встреча с Путиным на Аляске будет первой за время второй каденции Трампа (Getty Images)

Хотя лично Трамп и Путин в 2025 году не встречались, несколько визитов в Москву совершил помощник американского президента Стив Виткофф. Именно во время одной из таких встреч Виткоффа с Путиным (6 августа) были согласованы личные переговоры двух лидеров государств.

Трамп и Путин на Аляске

О встрече с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп заявил после визита Стива Виткоффа в Москву. Дата саммита была анонсирована на 15 августа, а место его проведения - город Анкоридж на юге штата.

Выбор места переговоров объясняют сразу несколькими причинами. Во-первых, это удобная логистика для обеих сторон. Во-вторых, США не признают юрисдикции Международного уголовного суда, что снимает риск ареста Путина по ордеру Гааги. Также Аляска когда-то была территорией Российской империи, что придает исторический контекст.

По данным СМИ, в ходе переговоров лидеров США и РФ могут рассматриваться вопросы территориальных компромиссов в обмен на прекращение боевых действий России в Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что для завершения войны возможен "обмен территориями".

В то же время, Киев и европейские союзники категорически против таких сценариев. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам.

Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина, можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.

Также мы писали, что известно о городе Анкоридж на Аляске, где планируется саммит лидеров США и РФ.

При подготовке материала использовались: публикации CNN, Bloomberg, заявления Трампа в соцсети Truth Social, Wikipedia.

