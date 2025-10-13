Коли Трамп поговорить з Путіним: у Кремлі зробили заяву

За словами речника Кремля, телефонна розмова Путіна та Трампа відбудеться, тільки-но з’являться домовленості про це. Поки що чітких домовленостей про таку розмову немає.

"Трамп сказав о такій можливості, поки яких-то чітких договореностей у телефонній розмові немає. Як тільки вони з'являються, розмова відбудеться. Ще раз повторюю, існують всі можливості для доволі оперативної організації такого телефонної розмови", - заявив Пєсков.