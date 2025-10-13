ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Це божевілля": Зеленський не вірить у застосування Росією ядерної зброї

США, Понеділок 13 жовтня 2025 03:24
UA EN RU
"Це божевілля": Зеленський не вірить у застосування Росією ядерної зброї Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росія не наважиться застосувати ядерну зброю, адже це було б проявом "божевілля".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера в ефірі телеканалу Fox News.

Ведуча поцікавилася, що, на думку українського лідера, може зробити президент США Дональд Трамп проти Росії, як ядерної держави, і нагадала, як заради миру на Близькому Сході він погрожував повним знищенням угрупованню ХАМАС.

Зеленський сказав, що "зараз не має значення, наскільки велика країна і чи має вона ядерну зброю".

"Почати Третю світову ядерну війну було б божевіллям. Тому ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю. Бо інакше нам потрібна нова планета", - сказав він.

Глава держави наголосив, що існують інструменти, які болісно б’ють по агресору, - насамперед санкції та обмеження, зокрема щодо експорту російських енергоносіїв.

Він погодився з Трампом у тому, що європейські приватні компанії мають припинити закупівлю будь-яких енергоресурсів із Росії. Водночас, Зеленський попросив американського лідера не прив’язувати до цього запровадження санкцій США.

"Я розумію його позицію і розумію його кроки, що він хоче, щоб Європа спершу перестала купувати у Росії. Але це складно для нас, ми не маємо багато часу. Тому для мене краще, якщо США будуть ухвалювати паралельні рішення", - зазначив президент.

Зеленський також припустив, що Трамп міг би тиснути на Угорщину для її відмови від російських енергоносіїв, і додав, що Україна готова допомогти Словаччині "знайти альтернативу".

Ядерні погрози Росії

З початку повномасштабного вторгнення, російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував застосувати проти України ядерну зброю.

У листопаді 2024 року очільник Кремля затвердив нову ядерну доктрину Росії. За нею, РФ має право застосувати ядерну зброю в разі агресії проти неї та її союзників з боку будь-якої неядерної держави, але за підтримки іншої ядерної держави.

У грудні 2024 року в Мінську Путін і Лукашенко підписали союзний договір про гарантії безпеки між Росією та Білоруссю. В ньому було узаконене розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь для забезпечення надійного захисту безпеки двох країн.

В лютому 2025 року Путін вніс у Держдуму на ратифікацію Договір про гарантії безпеки з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ядерна зброя Війна в Україні
Новини
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить