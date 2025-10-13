Существуют все возможности для оперативной организации разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако без четких договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.
По словам представителя Кремля, телефонный разговор Путина и Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом. Пока четких договоренностей о таком разговоре нет.
"Трамп сказал о такой возможности, пока каких-то четких договоренностей в телефонном разговоре нет. Как только они появляются, разговор состоится. Еще раз повторяю, существуют все возможности для достаточно оперативной организации такого телефонного разговора", - заявил Песков.
Напомним, на выходных президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Среди главных тем разговоров были обсуждения возможности поставки дальнобойных ракет Tomahawk и систем Patriot.
Уже после этого Трамп заявил, что готов отправить Украине ракеты Tomahawk. Но для начала, вероятно, поговорит об этом с главой Кремля Владимиром Путиным.
В ответ на заявление Трампа относительно возможных поставок Украине ракет Tomahawk заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил главе Белого дома "плохим концом".