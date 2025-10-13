Когда Трамп поговорит с Путиным: в Кремле сделали заявление

По словам представителя Кремля, телефонный разговор Путина и Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом. Пока четких договоренностей о таком разговоре нет.

"Трамп сказал о такой возможности, пока каких-то четких договоренностей в телефонном разговоре нет. Как только они появляются, разговор состоится. Еще раз повторяю, существуют все возможности для достаточно оперативной организации такого телефонного разговора", - заявил Песков.