Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Когда Трамп поговорит с Путиным: в Кремле сделали заявление

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (фотоколлаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Существуют все возможности для оперативной организации разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако без четких договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.

По словам представителя Кремля, телефонный разговор Путина и Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом. Пока четких договоренностей о таком разговоре нет.

"Трамп сказал о такой возможности, пока каких-то четких договоренностей в телефонном разговоре нет. Как только они появляются, разговор состоится. Еще раз повторяю, существуют все возможности для достаточно оперативной организации такого телефонного разговора", - заявил Песков.

 

Что предшествовало

Напомним, на выходных президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

Среди главных тем разговоров были обсуждения возможности поставки дальнобойных ракет Tomahawk и систем Patriot.

Уже после этого Трамп заявил, что готов отправить Украине ракеты Tomahawk. Но для начала, вероятно, поговорит об этом с главой Кремля Владимиром Путиным.

В ответ на заявление Трампа относительно возможных поставок Украине ракет Tomahawk заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил главе Белого дома "плохим концом".

