Коли США передадуть Україні антидрон системи Vampire: в ЗМІ озвучили терміни

Попри активне використання Росією іранських дронів-камікадзе, Пентагон поки що не затвердив контракт на поставку Україні Vampire.

"Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом, і ми будемо продовжувати зосереджуватися на цьому і працювати так швидко, як тільки зможемо. Що стосується "Vampire ", то ми очікуємо на укладання контракту протягом наступних кількох місяців, і наразі ми очікуємо, що поставка буде здійснена в середині 2023 року", - заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер.

Модульне ракетне обладнання L3Harris використовує боєприпаси з лазерним наведенням для ураження наземних або повітряних цілей, в тому числі безпілотних авіаційних комплексів.

Як відзначає представник компанії, L3Harris поставить Vampire протягом 9-місячного терміну з моменту укладання контракту.