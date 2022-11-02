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Коли США передадуть Україні антидрон системи Vampire: в ЗМІ озвучили терміни

Фото: в ЗМІ озвучили терміни передачі Україні антидрон системи Vampire (facebook.com/antonina.voloshyna)
Автор: Сергій Пишкін

Системи боротьби з БПЛА Vampire можуть з'явитися в Україні вже наступного року. Пентагон найближчими місяцями укладе контракт з виробником.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Попри активне використання Росією іранських дронів-камікадзе, Пентагон поки що не затвердив контракт на поставку Україні Vampire.

"Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом, і ми будемо продовжувати зосереджуватися на цьому і працювати так швидко, як тільки зможемо. Що стосується "Vampire ", то ми очікуємо на укладання контракту протягом наступних кількох місяців, і наразі ми очікуємо, що поставка буде здійснена в середині 2023 року", - заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер.

Модульне ракетне обладнання L3Harris використовує боєприпаси з лазерним наведенням для ураження наземних або повітряних цілей, в тому числі безпілотних авіаційних комплексів.

Як відзначає представник компанії, L3Harris поставить Vampire протягом 9-місячного терміну з моменту укладання контракту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з заявою Пентагону, США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Також нещодавно в Пентагоні озвучили особливості системи Vampire, які отримають ЗСУ.

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