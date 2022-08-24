Фото: в Пентагоне назвали особенность систем VAMPIRE, которые получат ВСУ (Getty Images)

США передадут украинским военным системы противодействия беспилотникам VAMPIRE в рамках нового пакета военной помощи. Они оснащены ракетами для уничтожения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время брифинга.