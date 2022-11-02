Когда США передадут Украине антидрон системы Vampire: в СМИ озвучили термины

Несмотря на активное использование Россией иранских дронов-камикадзе, Пентагон пока не утвердил контракт на поставку Украине Vampire.

"Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом, и мы будем продолжать сосредотачиваться на этом и работать так быстро, как только сможем. Что касается "Vampire", то мы ожидаем заключения контракта в течение следующих нескольких месяцев, и сейчас мы ожидаем, что поставка будет осуществлена в середине 2023 года", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Модульное ракетное оборудование L3Harris использует боеприпасы с лазерной наводкой для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.

Как отмечает представитель компании, L3Harris поставит Vampire в течение 9-месячного срока с момента заключения контракта.