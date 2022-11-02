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Когда США передадут Украине антидрон системы Vampire: в СМИ озвучили термины

Фото: в СМИ озвучили сроки передачи Украине антидрон системы Vampire (facebook.com/antonina.voloshyna)
Автор: Сергей Пышкин

Системы борьбы с БПЛА Vampire могут появиться в Украине уже в следующем году. Пентагон в ближайшие месяцы заключит контракт с производителем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Несмотря на активное использование Россией иранских дронов-камикадзе, Пентагон пока не утвердил контракт на поставку Украине Vampire.

"Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом, и мы будем продолжать сосредотачиваться на этом и работать так быстро, как только сможем. Что касается "Vampire", то мы ожидаем заключения контракта в течение следующих нескольких месяцев, и сейчас мы ожидаем, что поставка будет осуществлена в середине 2023 года", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Модульное ракетное оборудование L3Harris использует боеприпасы с лазерной наводкой для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.

Как отмечает представитель компании, L3Harris поставит Vampire в течение 9-месячного срока с момента заключения контракта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно заявлению Пентагона, США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

Также недавно в Пентагоне озвучили особенности системы Vampire, которые получат ВСУ.

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