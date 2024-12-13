Коли РФ може знову вдарити "Орєшніком" по Україні: експерт назвав небезпечну дату

Росія може завдати нового масованого удару по Україні 18 грудня. Цілком ймовірно, що ворог застосує балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".
Про у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, колишній прессекретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
"Ми не маємо жити в ілюзіях. Путін і далі буде вбивати мирних мешканців нашої країни. Путін і далі буде намагатися зруйнувати нашу енергетику. Але ж він це робить фактично третій рік поспіль, я наслідки такої діяльності не надто ефективні", - сказав Селезньов.
За словами експерта, він був впевнений у тому, що сьогодні на кульмінацію масштабної ракетно-дронової атаки росіяни задіють "Орєшнік". Однак цього не сталося.
"З чим це пов'язано? Чи недолуга РС-26 неспроможна вийти з шахти чи можливо інші причини спонукали противника не використати "Орєшнік", але це не значить, що цього не станеться за кілька днів", - зазначив Селезньов.
За його словами, росіяни можуть вдарити по Україні 18 грудня.
"Моніторингові ресурси стверджують, що наступне вікно, коли ворог буде закривати полігон Капустин Яр - це має статися вже 18 грудня. А отже ми не маємо нехтувати сигналами повітряної тривоги", - наголосив експерт.
На його думку, те, чи використає ворог наступного разу під час масштабної ракетно-дронової атаки РС-26 чи ні, питання суто технічне. Як тільки ворожі ракетники будуть напоготові, вони цим фактором скористаються.
"Але ще один ключовий маркер - це заяви амбасад наших західних партнерів. В першу чергу посольства США. Якщо вони знову оголосять "неприємний день" чи день, коли весь персонал буде знаходитися в безпечних місцях, я думаю на цю дату варто орієнтуватися", - додав Селезньов.
Нагадаємо, 8 грудня посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про збільшення загроз з боку російських ракет і безпілотників. У зв'язку з цим громадян США закликали стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак.
Reuters з посиланням на неназване джерело написало, що Росія може вже найближчими днями вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Але це не змінить перебіг війни.
Пізніше у Пентагоні заявили, що Росія може завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" найближчими днями. Але точна дата можливої атаки невідома..
Нагадаємо, 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Повітряні сили ЗСУ заявили, що росіяни вперше випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.
Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ здійснила випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік". При цьому ГУР уточнило, що нову ракету випустили з ракетного комплексу "Кедр".
Як пояснив керівник ГУР Кирило Буданов, фактично йдеться про одну і ту ж ракету. Путін використав назву ракетної програми "Орєшнік", але система запуску ракет називається "Кедр".
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