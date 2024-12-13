Когда РФ может снова ударить "Орешником" по Украине: эксперт назвал опасную дату

"Мы не должны жить в иллюзиях. Путин и дальше будет убивать мирных жителей нашей страны. Путин и дальше будет пытаться разрушить нашу энергетику. Но ведь он это делает фактически третий год подряд, я последствия такой деятельности не слишком эффективны", - сказал Селезнев.

По словам эксперта, он был уверен в том, что сегодня на кульминацию масштабной ракетно-дроновой атаки россияне задействуют "Орешник". Однако этого не произошло.

"С чем это связано? Или непутевая РС-26 не может выйти из шахты или возможно другие причины побудили противника не использовать "Орешник", но это не значит, что этого не произойдет через несколько дней", - отметил Селезнев.

По его словам, россияне могут ударить по Украине 18 декабря.

"Мониторинговые ресурсы утверждают, что следующее окно, когда враг будет закрывать полигон Капустин Яр - это должно произойти уже 18 декабря. А значит мы не должны пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, то, использует ли враг в следующий раз во время масштабной ракетно-дроновой атаки РС-26 или нет, вопрос чисто технический. Как только вражеские ракетчики будут наготове, они этим фактором воспользуются.

"Но еще один ключевой маркер - это заявления посольств наших западных партнеров. В первую очередь посольства США. Если они снова объявят "неприятный день" или день, когда весь персонал будет находиться в безопасных местах, я думаю на эту дату стоит ориентироваться", - добавил Селезнев.