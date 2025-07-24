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Коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ: що говорить Стефанчук

Київ, Четвер 24 липня 2025 19:14
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Коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ: що говорить Стефанчук Фото: Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП на наступному пленарному засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

Стефанчук розповів, що парламент отримав від голови української держави законопроєкт щодо повноважень НАБУ і САП.

"Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні", - розповів спікер.

Варто зауважити, що днями Верховна Рада пішла на перерву на чотири тижні - до 20-х чисел серпня. Тож наразі невідомо, коли саме відбудеться "найближче пленарне засідання".

Зі свого боку Стефанчук у коментарях до свого ж допису зазначив, що депутати зберуться "набагато раніше", ніж через місяць.

Законопроєкти про незалежність НАБУ

Нагадаємо, в останній день перед "канікулами" Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає суттєве скорочення повноважень НАБУ і САП.

Критики документа зазначали, що це "ліквідація" антикорупційних органів.

Тому президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про незалежність НАБУ і САП.

Ще один альтернативний законопроєкт подала група із 47 депутатів.

Учора, 23 липня, нардепи заявили, що документи мають розглянути вже цього тижня. Але точної дати поки що немає.

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Володимир Зеленський НАБУ САП Руслан Стефанчук Верховна рада
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