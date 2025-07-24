Когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ: что говорит Стефанчук
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП на следующем пленарном заседании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
Стефанчук рассказал, что парламент получил от главы украинского государства законопроект насчет полномочий НАБУ и САП.
"Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании", - рассказал спикер.
Стоит заметить, что на днях Верховная Рада ушла на перерыв на четыре недели - до 20-х чисел августа. Поэтому пока неизвестно, когда именно состоится "ближайшее пленарное заседание".
В свою очередь Стефанчук в комментариях к своему же посту отметил, что депутаты соберутся "намного раньше", чем через месяц.
Законопроекты о независимости НАБУ
Напомним, в последний день перед "каникулами" Верховная Рада приняла закон, который предусматривает существенное сокращение полномочий НАБУ и САП.
Критики документа отмечали, что это "ликвидация" антикоррупционных органов.
Поэтому президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП.
Еще один альтернативный законопроект подала группа из 47 депутатов.
Вчера, 23 июля, нардепы заявили, что документы должны рассмотреть уже на этой неделе. Но точной даты пока нет.
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