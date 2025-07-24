Нардепи запропонували свій законопроєкт щодо скасування скандальних норм про НАБУ: деталі

Група нардепів внесла в Раду законопроєкт, який передбачає повернення НАБУ і САП низки повноважень. Вони були урізані резонансним законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

Ініціаторами законопроєкту є 47 народних депутатів.

Станом на зараз відомо, що документ передали на розгляд керівництва Верховної Ради.

Ймовірно, документ можуть розглянути цього тижня.

Що передбачає законопроєкт

САП знову в керівниках

Ініціатива передбачає, що заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) - знову вважатиметься керівником органу прокуратури. Раніше скандальним законом його виключили з цього списку.

Урізання повноважень генпрокурора

Пропонується виключити із закону права генерального прокурора:

надавати письмові вказівки керівнику органу досудового розслідування, обов'язкові до виконання;

доручати іншому прокурору перевірку додержання законів під час проведення досудового розслідування.

Нововведення для керівника САП

Згідно із законопроєктом, заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також його перший заступник і заступник отримають право доповнити, змінити або відмовитися від:

апеляційної чи касаційної скарги;

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, поданої ними особисто, керівниками, заступниками прокуратури.

Зміни в порядку передачі справ НАБУ

Після ухвалення раніше резонансного закону генеральний прокурор отримав право передавати справи НАБУ іншим органам у разі неефективного розслідування або об'єктивних обставин (наприклад, воєнний стан), а також доручати НАБУ розслідувати справи, які зазвичай підслідні іншим органам.

Законопроєкт пропонує змінити цей порядок:

вводиться заборона на передачу справ НАБУ іншим органам;

виняток - тільки якщо НАБУ об'єктивно не може виконувати свої функції;

у такому разі передавати справи зможе керівник САП.

Крім того, документ передбачає, що перший заступник і заступник генерального прокурора також зможуть передавати справи Бюро економічної безпеки (БЕБ) іншим слідчим органам у разі неефективності розслідування або неможливості роботи БЕБ, а також доручати БЕБ розслідувати справи, підслідні іншим органам. Раніше такі повноваження були тільки у генпрокурора.

Зміни в підслідності справ НАБУ

У чинному законі генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки, своїм рішенням може відносити кримінальні справи до підслідності детективів НАБУ, якщо злочин міг завдати тяжких наслідків правам та інтересам фізичних або юридичних осіб, державним чи громадським інтересам.

Законопроєкт пропонує передати це право прокурору, який здійснює нагляд за розслідуваннями НАБУ.

Спори у справах, які можуть належати до підслідності НАБУ, тепер зможе вирішувати або генеральний прокурор, або його заступник - керівник САП. У чинному законодавстві це право є тільки у генпрокурора.