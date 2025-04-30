Коли Рада почне консультації щодо угоди із США про надра: що каже Шмигаль

"Цей документ носить статус міжнародної угоди, який готується за певними правилами, за певним міжнародним законодавством, має силу закону та обов’язково буде ратифікуватися у парламенті", - сказав Шмигаль.

За його словами, вже завтра у Верховній Раді почнуться консультації щодо ратифікації угоди про надра..

"Вже завтра в нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, з керівництвом нашого парламенту щодо деталей цієї угоди. Ми будемо їх ознайомлювати, в нас попередньо вже є така домовленість. Після ратифікації в парламенті ця угода набере чинності й ми зможемо рухатися далі", - розповів прем'єр.

Шмигаль також додав, що через особливості законодавства США, вони зможуть ратифікувати угоду не лише через голосування у Конгресі.

"В Сполучених Штатах інше законодавство, тому на цьому етапі у них буде достатньо верифікацій їхнім урядом", - пояснив глава українського уряду.