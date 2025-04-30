UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Коли Рада почне консультації щодо угоди із США про надра: що каже Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Вже завтра, 1 травня, у Верховній Раді почнуться консультації щодо ратифікації угоди зі США про корисні копалини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в ефірі телемарафону.

"Цей документ носить статус міжнародної угоди, який готується за певними правилами, за певним міжнародним законодавством, має силу закону та обов’язково буде ратифікуватися у парламенті", - сказав Шмигаль.

За його словами, вже завтра у Верховній Раді почнуться консультації щодо ратифікації угоди про надра..

"Вже завтра в нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, з керівництвом нашого парламенту щодо деталей цієї угоди. Ми будемо їх ознайомлювати, в нас попередньо вже є така домовленість. Після ратифікації в парламенті ця угода набере чинності й ми зможемо рухатися далі", - розповів прем'єр.

Шмигаль також додав, що через особливості законодавства США, вони зможуть ратифікувати угоду не лише через голосування у Конгресі.

"В Сполучених Штатах інше законодавство, тому на цьому етапі у них буде достатньо верифікацій їхнім урядом", - пояснив глава українського уряду.

Угода України та США

Нагадаємо, у березні США передали Україні новий проєкт угоди про рідкісноземельні метали. Сторони вже провели кілька технічних онлайн-зустрічей, на яких обговорювали умови співпраці.

За словами президента України Володимира Зеленського, нова угода зі США стала "сильнішою" та "рівноправною".

За даними джерел РБК-України, Україна та США вже сьогодні, 30 квітня, можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби.

Також Шмигаль розкрив деталі майбутньої угоди з США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДенис ШмигальРідкоземельні метали в УкраїніВерховна рада