Угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби, - Шмигаль
Підписання угоди про рідкісноземельні метали між Україною та США очікується найближчим часом, після чого Україна зробить перший крок до реалізації цього проекту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.
За його словами, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко вже вирушила до Вашингтона, де допрацьовуються остаточні деталі угоди про створення інвестиційного фонду.
Шмигаль зазначив, що угода є рівноправною і має на меті спільні інвестиції в розвиток та відновлення України. Він підкреслив, що найближчим часом угода буде підписана, і Україна отримає перший крок до її реалізації.
"Як тільки будуть доопрацьовані всі деталі, найближчим часом, я сподіваюсь протягом найближчої доби угода буде підписана", – сказав Шмигаль.
Він також додав, що після підписання угоди з США передбачено підписання ще двох технічних угод, що стосуються створення фонду та його фінансування.
Уряд вже узгодив принципові моменти угоди, і всі необхідні погодження основних міністерств отримано. За словами прем'єра, уряд технічно готовий до підписання угоди, як тільки буде остаточна інформація від американських колег.
Угода про надра
У лютому 2025 року Київ і Вашингтон планували підписати рамкову угоду щодо співпраці в галузі рідкісноземельних ресурсів, однак цей процес затримався через конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головою Білого дому Дональдом Трампом під час візиту українського лідера до Вашингтону наприкінці березня. Після інциденту США надіслали Україні оновлений проєкт угоди щодо видобутку корисних копалин.
Надалі сторони провели кілька технічних онлайн-зустрічей, на яких обговорювали умови співпраці. На початку квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ вже сформулював свою позицію щодо угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.
Як відзначав позавчора, 28 квітня, Зеленський, нова угода зі Штатами стала "сильнішою" та "рівноправною".
За даними наших джерел, Україна та США вже сьогодні, 30 квітня, можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.
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