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Чи будуть "борги" та куди підуть прибутки: Шмигаль розкрив деталі майбутньої угоди з США

Середа 30 квітня 2025 16:55
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Чи будуть "борги" та куди підуть прибутки: Шмигаль розкрив деталі майбутньої угоди з США Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Майбутня угода України та США про корисні копалини буде абсолютно партнерською. Інвестиційний фонд матиме 50/50 частки управління і наповнення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в ефірі телемарафону.

"Угода про надра з США буде абсолютно партнерською: інвестиційний фонд матиме 50/50 частки управління і наповнення. Внески будуть здійснюватися в грошовій формі, а американська сторона зможе зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду.", - розповів Шмигаль.

За його словами, в рамках угоди Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, надрами та інфраструктурою і здійснює лише внесок з нових ліцензій на корисні копалини. Жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом.

Як зазначив прем'єр, фонд має інвестувати в розвиток України протягом 10 років. Це можуть бути як капітальні інвестиції, так і викуп української продукції за принципом take or pay. В угоді прописані нульові мита для США та України.

Крім того, американська сторона бере на себе зобов'язання залучати інших міжнародних партнерів.

"Ця угода ніяк не суперечить вступу України до Європейського Союзу", - додав Шмигаль.

Угода України та США

Нагадаємо, ще у лютому Україна та США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.

У березні США передали Україні новий проєкт угоди. Сторони вже провели кілька технічних онлайн-зустрічей, на яких обговорювали умови співпраці.

На початку квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ вже сформулював свою позицію щодо угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.

За словами президента України Володимира Зеленського, нова угода зі США стала "сильнішою" та "рівноправною".

За даними джерел РБК-України, Україна та США вже сьогодні, 30 квітня, можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби.

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