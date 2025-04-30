Чи будуть "борги" та куди підуть прибутки: Шмигаль розкрив деталі майбутньої угоди з США

Майбутня угода України та США про корисні копалини буде абсолютно партнерською. Інвестиційний фонд матиме 50/50 частки управління і наповнення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в ефірі телемарафону.

"Угода про надра з США буде абсолютно партнерською: інвестиційний фонд матиме 50/50 частки управління і наповнення. Внески будуть здійснюватися в грошовій формі, а американська сторона зможе зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду.", - розповів Шмигаль.

За його словами, в рамках угоди Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, надрами та інфраструктурою і здійснює лише внесок з нових ліцензій на корисні копалини. Жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом.

Як зазначив прем'єр, фонд має інвестувати в розвиток України протягом 10 років. Це можуть бути як капітальні інвестиції, так і викуп української продукції за принципом take or pay. В угоді прописані нульові мита для США та України.

Крім того, американська сторона бере на себе зобов'язання залучати інших міжнародних партнерів.

"Ця угода ніяк не суперечить вступу України до Європейського Союзу", - додав Шмигаль.