Коли Рада почне консультації щодо угоди із США про надра: що каже Шмигаль
Вже завтра, 1 травня, у Верховній Раді почнуться консультації щодо ратифікації угоди зі США про корисні копалини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в ефірі телемарафону.
"Цей документ носить статус міжнародної угоди, який готується за певними правилами, за певним міжнародним законодавством, має силу закону та обов’язково буде ратифікуватися у парламенті", - сказав Шмигаль.
За його словами, вже завтра у Верховній Раді почнуться консультації щодо ратифікації угоди про надра..
"Вже завтра в нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, з керівництвом нашого парламенту щодо деталей цієї угоди. Ми будемо їх ознайомлювати, в нас попередньо вже є така домовленість. Після ратифікації в парламенті ця угода набере чинності й ми зможемо рухатися далі", - розповів прем'єр.
Шмигаль також додав, що через особливості законодавства США, вони зможуть ратифікувати угоду не лише через голосування у Конгресі.
"В Сполучених Штатах інше законодавство, тому на цьому етапі у них буде достатньо верифікацій їхнім урядом", - пояснив глава українського уряду.
Угода України та США
Нагадаємо, у березні США передали Україні новий проєкт угоди про рідкісноземельні метали. Сторони вже провели кілька технічних онлайн-зустрічей, на яких обговорювали умови співпраці.
За словами президента України Володимира Зеленського, нова угода зі США стала "сильнішою" та "рівноправною".
За даними джерел РБК-України, Україна та США вже сьогодні, 30 квітня, можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби.
Також Шмигаль розкрив деталі майбутньої угоди з США.
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