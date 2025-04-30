Когда Рада начнет консультации по соглашению с США о недрах: что говорит Шмыгаль
Уже завтра, 1 мая, в Верховной Раде начнутся консультации по ратификации соглашения с США о полезных ископаемых.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в эфире телемарафона.
"Этот документ носит статус международного соглашения, который готовится по определенным правилам, по определенному международному законодательству, имеет силу закона и обязательно будет ратифицироваться в парламенте", - сказал Шмыгаль.
По его словам, уже завтра в Верховной Раде начнутся консультации по ратификации соглашения о недрах.
"Уже завтра у нас предусмотрены консультации с председателями групп и фракций, с руководством нашего парламента относительно деталей этого соглашения. Мы будем их знакомить, у нас предварительно уже есть такая договоренность. После ратификации в парламенте это соглашение вступит в силу и мы сможем двигаться дальше", - рассказал премьер.
Шмыгаль также добавил, что из-за особенностей законодательства США, они смогут ратифицировать соглашение не только через голосование в Конгрессе.
"В Соединенных Штатах другое законодательство, поэтому на этом этапе у них будет достаточно верификаций их правительством", - пояснил глава украинского правительства.
Соглашение Украины и США
Напомним, в марте США передали Украине новый проект соглашения о редкоземельных металлах. Стороны уже провели несколько технических онлайн-встреч, на которых обсуждали условия сотрудничества.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое соглашение с США стало "сильнее" и "равноправным".
По данным источников РБК-Украина, Украина и США уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
Также Шмыгаль раскрыл детали будущего соглашения с США.
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