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Когда Рада начнет консультации по соглашению с США о недрах: что говорит Шмыгаль

Среда 30 апреля 2025 18:11
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Когда Рада начнет консультации по соглашению с США о недрах: что говорит Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Уже завтра, 1 мая, в Верховной Раде начнутся консультации по ратификации соглашения с США о полезных ископаемых.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в эфире телемарафона.

"Этот документ носит статус международного соглашения, который готовится по определенным правилам, по определенному международному законодательству, имеет силу закона и обязательно будет ратифицироваться в парламенте", - сказал Шмыгаль.

По его словам, уже завтра в Верховной Раде начнутся консультации по ратификации соглашения о недрах.

"Уже завтра у нас предусмотрены консультации с председателями групп и фракций, с руководством нашего парламента относительно деталей этого соглашения. Мы будем их знакомить, у нас предварительно уже есть такая договоренность. После ратификации в парламенте это соглашение вступит в силу и мы сможем двигаться дальше", - рассказал премьер.

Шмыгаль также добавил, что из-за особенностей законодательства США, они смогут ратифицировать соглашение не только через голосование в Конгрессе.

"В Соединенных Штатах другое законодательство, поэтому на этом этапе у них будет достаточно верификаций их правительством", - пояснил глава украинского правительства.

Соглашение Украины и США

Напомним, в марте США передали Украине новый проект соглашения о редкоземельных металлах. Стороны уже провели несколько технических онлайн-встреч, на которых обсуждали условия сотрудничества.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое соглашение с США стало "сильнее" и "равноправным".

По данным источников РБК-Украина, Украина и США уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.

Также Шмыгаль раскрыл детали будущего соглашения с США.

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