Когда Рада начнет консультации по соглашению с США о недрах: что говорит Шмыгаль

Уже завтра, 1 мая, в Верховной Раде начнутся консультации по ратификации соглашения с США о полезных ископаемых.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в эфире телемарафона.

"Этот документ носит статус международного соглашения, который готовится по определенным правилам, по определенному международному законодательству, имеет силу закона и обязательно будет ратифицироваться в парламенте", - сказал Шмыгаль.

По его словам, уже завтра в Верховной Раде начнутся консультации по ратификации соглашения о недрах.

"Уже завтра у нас предусмотрены консультации с председателями групп и фракций, с руководством нашего парламента относительно деталей этого соглашения. Мы будем их знакомить, у нас предварительно уже есть такая договоренность. После ратификации в парламенте это соглашение вступит в силу и мы сможем двигаться дальше", - рассказал премьер.

Шмыгаль также добавил, что из-за особенностей законодательства США, они смогут ратифицировать соглашение не только через голосование в Конгрессе.

"В Соединенных Штатах другое законодательство, поэтому на этом этапе у них будет достаточно верификаций их правительством", - пояснил глава украинского правительства.