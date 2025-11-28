Коли Путін зустрінеться з Віткоффом: у Кремлі уточнили терміни

Віткофф полетить до Москви

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він відправляє свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, а міністра армії США Дена Дрісколла до Києва.

Очікується, що американські чиновники обговорюватимуть мирний план для завершення війни Росії проти України.

Раніше сам Трамп, а також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляли про те, що Віткофф прилетить до Москви наступного тижня.

Російський диктатор Володимир Путін уже заявив про те, що хоче обговорювати юридичне визнання тимчасово окупованих територій України "російськими".

За інформацією The Telegraph, Трамп "готовий визнати контроль" Росії над окупованими територіями України. Видання пише, що він направляє до Москви не тільки Віткоффа, а й свого зятя Джареда Кушнера.

Як пишуть журналісти, Віткофф і Кушнер повинні будуть запропонувати главі Кремля укласти угоду для завершення війни проти України.

До слова, цього тижня Віткофф потрапив у скандал - ЗМІ оприлюднили запис його розмови з помічником голови Кремля Юрієм Ушаковим.

Під час переговорів Віткофф запевняв, що вірить у бажання Путіна завершити війну, а також просив про переговори на рівні лідерів. Спецпредставник президента США давав поради про те, як задобрити американського лідера.