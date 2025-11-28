Когда Путин встретится с Уиткоффом: в Кремле уточнили сроки

Уиткофф полетит в Москву

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, а министра армии США Дэна Дрисколла в Киев.

Ожидается, что американские чиновники будут обсуждать мирный план для завершения войны России против Украины.

Ранее сам Трамп, а также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляли о том, что Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил о том, что хочет обсуждать юридическое признание временно оккупированных территорий Украины "российскими".

По информации The Telegraph, Трамп "готов признать контроль" России над оккупированными территориями Украины. Издание пишет, что он направляет в Москву не только Уиткоффа, но и своего зятя Джареда Кушнера.

Как пишут журналисты, Уиткофф и Кушнер должны будут предложить главе Кремля заключить сделку для завершения войны против Украины.

К слову, на этой неделе Уиткофф попал в скандал - СМИ обнародовали запись его разговора с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым.

В ходе переговоров Уиткофф заверял, что верит в желание Путина завершить войну, а также просил о переговорах на уровне лидеров. Спецпредставитель президента США давал советы о том, как задобрить американского лидера.