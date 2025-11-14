Коли повернуть опалення в Києві після аварій: відповідь КМВА

Повернення тепла у домівки киян

"За інформацією, наданою до Київської міської військової адміністрації представниками "Київтеплоенерго", всі аварії локалізовано, більшість з них не стосується обстрілу і буде усунено якнайближчим часом. Тому тепло до домівок киян повернеться буквально вже на днях або навіть сьогодні", - заявила чиновниця.

Нагадаємо, що вранці 14 листопада після обстрілу столиці мер Києва Віталій Кличко заявив, що виникли перебої з опаленням в Деснянському та частині Подільського району.

"Комунальники вже працюють, щоб повернути тепло", - наголосив мер.

Також він зазначив, що в Києві діють планові графіки відключень електропостачання. Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, вже усунули.

Атака на Київ 14 листопада

В ніч на 14 листопада Росія вкотре здійснила масовану атаку на Київ. Вже зараз відомо про 26 постраждалих та чотирьох загиблих.

Під час атаки в різних районах Києва зафіксували десятки пожеж та руйнувань. Рятувальники цілу ніч працювали над евакуацією людей із задимлених квартир, гасили пожежі у багатоповерхівках та ліквідовували наслідки падіння уламків.

Більше кадрів із місць ударів - у фоторепортажі РБК-Україна.

Наслідки нічної атаки на Київ (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)