Когда вернут отопление в Киеве после аварий: ответ КМВА

Тепло в дома киевлян вернется в ближайшие дни или даже сегодня, 14 ноября. Все аварии уже локализовали и большинство из них не касаются ночного обстрела столицы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление во время телемарафона пресс-секретаря КГВА Екатерины Поп.
"По информации, предоставленной в Киевскую городскую военную администрацию представителями "Киевтеплоэнерго", все аварии локализованы, большинство из них не касается обстрелов и будут устранены в ближайшее время. Поэтому тепло в дома киевлян вернется буквально уже на днях или даже сегодня", - заявила чиновница.
Напомним, что утром 14 ноября после обстрела столицы мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возникли перебои с отоплением в Деснянском и части Подольского района.
"Коммунальщики уже работают, чтобы вернуть тепло", - подчеркнул мэр.
Также он отметил, что в Киеве действуют плановые графики отключений электроснабжения. Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате атаки, уже устранили.
В ночь на 14 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Киев. Уже сейчас известно о 26 пострадавших и четырех погибших.
Во время атаки в разных районах Киева зафиксировали десятки пожаров и разрушений. Спасатели всю ночь работали над эвакуацией людей из задымленных квартир, тушили пожары в многоэтажках и ликвидировали последствия падения обломков.
Больше кадров с мест ударов - в фоторепортаже РБК-Украина.
В ночь на 14 ноября Россия нанесла массированный удар по нескольким регионам Украины, основным направлением атаки стала столица.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические. Под обстрел попали Киевская, Харьковская, Одесская области, а по предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.
Президент подчеркнул, что Украина реагирует на эти атаки дальнобойными ударами, а мир должен принимать санкции, чтобы остановить нападения на гражданское население.