ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Яка ситуація у Києві зі світлом, водою та теплом після обстрілу: що відомо

П'ятниця 14 листопада 2025 10:01
UA EN RU
Яка ситуація у Києві зі світлом, водою та теплом після обстрілу: що відомо Фото: війська РФ атакували Київ дронами та ракетами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві після масованого комбінованого удару росіян діють планові графіки відключень електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"За інформацією енергетиків, у столиці наразі діють планові графіки відключень електропостачання. Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, усунули", - заявив Кличко.

За його словами, перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району. Комунальники вже працюють, щоб якомога швидше повернути жителям столиці тепло.

При цьому, як зазначив мер Києва, перебоїв з водопостачанням не фіксується.

Масований удар по Україні 14 листопада

Росія в ніч на 14 листопада завдала масованого удару по ряду регіонів України. Основним вектором комбінованої атаки РФ стала столиця.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російські війська вночі випустили по території України близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику та аеробалістику. Також ворог бив й по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині.

Президент також зазначив, що Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно.

Станом на ранок у Києві відомо про 26 постраждалих та чотирьох загиблих внаслідок масованої нічної атаки РФ.

Після масованої атаки РФ у Києві зафіксовано десятки пожеж і руйнувань у різних районах столиці. Рятувальники всю ніч діставали людей із задимлених квартир, гасили вогонь у багатоповерхівках і ліквідовували наслідки падіння уламків.

Більше кадрів з місця російських ударів у Києві – у фоторепортажі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вторгнення Росії до України
Новини
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе