Коли почнеться виробництво Patriot в Україні? Зеленський назвав терміни

Українська команда працює над отриманням ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. Політична домовленість щодо цього вже є.

"Ми працюємо над ліцензіями Patriot. У нас була домовленість політично. Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети, американські ракети нашими силами", - сказав Зеленський.

Домовленості з ЄС

За словами президента,окрема домовленість є з Європейським Союзом, а саме з Францією та Італією, які дають дозволи на виробництво SAMP/T.

З французькою стороною вдалося домовитися, італійська сторона підтримала відповідні рішення.

Йдеться про ракети SCALP та Aster-30 для ППО проти крилатих ракет.

Про SAMP/T NG нової генерації - антибалістичні системи - говорити ще рано, оскільки Україна лише очікує ці системи. За словами Зеленського, дозвіл на виробництво ракет для них планують отримати також до кінця 2026 року.

Керовані бомби AASM Hammer

Окремо йшлося про отримання ліцензії на керовані бомби AASM Hammer. Цього разу французька сторона надала позитивний висновок.