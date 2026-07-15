Когда начнется производство Patriot в Украине? Зеленский назвал сроки

Украинские специалисты смогут производить ракеты для важнейших систем ПВО уже в этом году, есть договоренности сразу с несколькими странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции.
Украинская команда работает над получением лицензий на производство ракет для Patriot. Политическая договоренность на этот счет уже есть.
"Мы работаем над лицензиями Patriot. У нас была договоренность политически. Мы рассчитываем до конца 2026 года получить возможность технически производить украинской командой наши ракеты, американские ракеты нашими силами", – сказал Зеленский.
По словам президента отдельная договоренность существует с Европейским Союзом, а именно с Францией и Италией, которые дают разрешения на производство SAMP/T.
С французской стороной удалось договориться, итальянская сторона поддержала соответствующие решения.
Речь идет о ракетах SCALP и Aster-30 для ПВО против крылатых ракет.
О SAMP/T NG нового поколения - антибаллистические системы - говорить еще рано, поскольку Украина только ожидает эти системы. По словам Зеленского разрешение на производство ракет для них планируется получить также до конца 2026 года.
Отдельно речь шла о получении лицензии на управляемые бомбы AASM Hammer. На этот раз французская сторона предоставила положительный вывод.
Ранее РБК-Украина писало, что в начале июля Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Турции заявил, что США позволят Украине производить Patriot .
Зеленский ранее анонсировал передачу Украине от Франции двух комплексов SAMP/T еще в этом году, а также ускорение поставок ракет Aster 30 к октябрю.