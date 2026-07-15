Когда начнется производство Patriot в Украине? Зеленский назвал сроки

Украинская команда работает над получением лицензий на производство ракет для Patriot. Политическая договоренность на этот счет уже есть.

"Мы работаем над лицензиями Patriot. У нас была договоренность политически. Мы рассчитываем до конца 2026 года получить возможность технически производить украинской командой наши ракеты, американские ракеты нашими силами", – сказал Зеленский.

Договоренности с ЕС

По словам президента отдельная договоренность существует с Европейским Союзом, а именно с Францией и Италией, которые дают разрешения на производство SAMP/T.

С французской стороной удалось договориться, итальянская сторона поддержала соответствующие решения.

Речь идет о ракетах SCALP и Aster-30 для ПВО против крылатых ракет.

О SAMP/T NG нового поколения - антибаллистические системы - говорить еще рано, поскольку Украина только ожидает эти системы. По словам Зеленского разрешение на производство ракет для них планируется получить также до конца 2026 года.

Управляемые бомбы AASM Hammer

Отдельно речь шла о получении лицензии на управляемые бомбы AASM Hammer. На этот раз французская сторона предоставила положительный вывод.