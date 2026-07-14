ua en ru
Вт, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Франція надасть Україні дві системи ППО та антибалістичні ракети, - Зеленський

17:55 14.07.2026 Вт
2 хв
Київ отримає нові посилені французько-італійські антибалістичні системи
aimg Валерій Ульяненко
Франція надасть Україні дві системи ППО та антибалістичні ракети, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна до кінця цього року першою отримає від Франції нові посилені французько-італійські антибалістичні системи SAMP/T NG.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", - розповів глава держави.

Президент наголосив на отриманні Україною ліцензій на виробництво "дуже серйозної зброї". Йдеться про ракети SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30.

"Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA - нашої особливої майбутньої сили", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передасть Києву винищувачі Rafale, а також надасть можливість виробляти сучасні ракети і авіабомби. Очікується, що перші французькі винищувачі почнуть виконувати завдання в українському небі у 2028-2029 роках.

Крім того, 13 липня під час засідання Коаліції охочих у Парижі було оголошено про створення антибалістичної коаліції, до якої приєдналася й Україна.

До нової ініціативи увійшли десять європейських держав. Вони координуватимуть зусилля для розвитку систем протиракетної оборони та розробки нових засобів перехоплення балістичних ракет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Франція Україна ППО Ракети
Новини
Свириденко звільнили: що далі буде з Кабміном та чи змінять Федорова
Свириденко звільнили: що далі буде з Кабміном та чи змінять Федорова
Аналітика
"Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком