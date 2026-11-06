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Коли почнеться опалювальний сезон в Одеcі: названо дату

10:56 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Коли почнеться опалювальний сезон в Одеcі: названо дату Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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В Одесі опалювальний сезон розпочнеться в понеділок, 9 листопада. Водночас підключення житлових будинків до тепла відбуватиметься поступово і триватиме близько двох тижнів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міської ради.

За словами першого заступника Одеського міського голови Олександра Філатова, спочатку в місті запустять невеликі об'єкти теплопостачання та почнуть подавати тепло до закладів соціальної сфери: шкіл, дитячих садків і медичних установ. На цей етап орієнтовно знадобиться тиждень.

Із 16 листопада планують запуск великих об'єктів теплопостачання. Основна частина житлових будинків Одеси має отримати тепло 18-20 листопада.

Таким чином, протягом двох тижнів система теплопостачання міста має запрацювати повністю.

Що потрібно для підключення будинків до опалення

У міській раді звернули увагу управителів будинків на необхідність оформити акти готовності внутрішньобудинкових систем до опалювального сезону.

ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та керуючі компанії, які ще не надали такі документи, мають зробити це якнайшвидше.

Мешканцям рекомендують уточнити у своїх управителів, чи оформлено акт готовності. Це необхідна умова для своєчасного підключення будинку до теплопостачання.

Нагадаємо, в Україні триває запуск опалювального сезону. Зокрема, 2 листопада житлові будинки почали підключати до тепла в Києві, Черкасах, Чернівцях, Полтаві, Запоріжжі, Івано-Франківську та Ірпені. Через поетапний запуск подача тепла в усі будинки могла тривати кілька днів.

1 листопада опалення для населення почали вмикати у Вінниці та Слов'янську. До цього теплоносій почали подавати в житлові будинки Тернополя, Хмельницького та Львова.

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