Коли почнеться опалювальний сезон в Одеcі: названо дату

В Одесі опалювальний сезон розпочнеться в понеділок, 9 листопада. Водночас підключення житлових будинків до тепла відбуватиметься поступово і триватиме близько двох тижнів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міської ради.

За словами першого заступника Одеського міського голови Олександра Філатова, спочатку в місті запустять невеликі об'єкти теплопостачання та почнуть подавати тепло до закладів соціальної сфери: шкіл, дитячих садків і медичних установ. На цей етап орієнтовно знадобиться тиждень.

Із 16 листопада планують запуск великих об'єктів теплопостачання. Основна частина житлових будинків Одеси має отримати тепло 18-20 листопада.

Таким чином, протягом двох тижнів система теплопостачання міста має запрацювати повністю.

Що потрібно для підключення будинків до опалення

У міській раді звернули увагу управителів будинків на необхідність оформити акти готовності внутрішньобудинкових систем до опалювального сезону.

ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та керуючі компанії, які ще не надали такі документи, мають зробити це якнайшвидше.

Мешканцям рекомендують уточнити у своїх управителів, чи оформлено акт готовності. Це необхідна умова для своєчасного підключення будинку до теплопостачання.