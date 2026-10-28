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Новий опалювальний сезон стартує: де в Україні починають подавати тепло в будинки

12:44 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Новий опалювальний сезон стартує: де в Україні починають подавати тепло в будинки Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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З огляду на відчутне похолодання та прогнози синоптиків, у кількох областях України вирішили запускати системи опалення для населення вже з 28 жовтня.

Докладніше про старт опалювального періоду в різних локаціях і поради місцевим мешканцям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Тернопільська область

Про початок опалювального сезону для населення повідомили у прес-службі Тернопільської міської ради (ТМР).

"Через зниження середньодобової температури повітря 28 жовтня з 9:00 на території Тернопільської міської територіальної громади розпочинається опалювальний період", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що відповідне рішення схвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Тим часом у КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" нагадали, що запуск системи опалення - технологічний процес, який потребує часу.

Через це "тепло надходитиме до осель поступово".

Місцевих мешканців попросили також забезпечити доступ працівникам аварійних служб до будинків і помешкань - для проведення необхідних робіт у разі виникнення несправностей під час запуску опалення.

"Працівники теплопостачальних підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити належну роботу котелень і подачу тепла до осель тернополян", - наголосили у ТМР.

Якщо ж у багатоквартирному будинку виникнуть проблеми з опаленням (зокрема через потрапляння повітря в систему), мешканцям радять звертатись:

  • або до підприємства, яке обслуговує будинок;
  • або до Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

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Хмельницька область

Про старт опалювального сезону з 28 жовтня повідомив також Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

"Департаменту інфраструктури міста (В. Новачок), міському комунальному підприємству "Хмельницьктеплокомуненерго" (В. Скалій) провести поетапне включення опалення житлових будинків міста та всіх інших споживачів з 28.10.2026 року", - йдеться у відповідному розпорядженні посадовця.

Уточнюється, що спеціалісти повинні "забезпечити цілодобову роботу обслуговуючого персоналу на період включення котелень та теплових мереж".

"Будемо вмикати поетапно, але оперативно", - наголосив Симчишин.

У випадку проблем із подачею теплоносія до домівок - понад дві доби від початку - місцевим мешканцям радять звертатись:

  • до оперативних служб міської ради за номером 1580;
  • до комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго";
  • до управляючих компаній.

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