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Коли у Львові та Одесі ввімкнуть опалення: названо дати

12:43 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Коли у Львові та Одесі ввімкнуть опалення: названо дати Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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В українських містах продовжують підключати опалення для населення. Зокрема, вже визначилися з датами початку опалювального сезону в Одесі та Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міської влади Одеси та Львова.

Коли почнуть опалювальний сезон в Одесі

В Одесі запуск котелень планують орієнтовно через півтора-два тижні. За попередніми прогнозами, опалювальний сезон може розпочатися близько 9 листопада.

Перший заступник міського голови Олександр Філатов 29 жовтня зазначив, що комунальні служби готові розпочати подачу тепла раніше, якщо погіршаться погодні умови або буде ухвалено відповідне рішення.

За інформацією комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси", підготовчі роботи перебувають на завершальному етапі.

У місті також планують запустити цілодобові районні гарячі лінії для звернень жителів. Керівники районних адміністрацій зустрінуться з головами ОСББ та ЖБК, щоб узгодити дії на випадок аварійних відключень електроенергії, надзвичайних ситуацій або зупинки теплопостачання.

Крім того, депутати Одеської міської ради підтримали проєкт рішення щодо укладення договору з НАК "Нафтогаз України" про розподіл номінацій природного газу для потреб міста.

Міська влада також закликала одеситів сплатити накопичені борги за теплопостачання.

Коли ввімкнуть опалення у Львові

У Львові опалювальний сезон розпочнеться у п’ятницю, 30 жовтня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Андрій Садовий.

За його словами, запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло в будинки надходитиме поступово. Міська влада розраховує, що вже на вихідних опалення з'явиться в оселях львів'ян.

Нагадаємо, через похолодання в низці міст України вирішили розпочати опалювальний сезон для населення з 28 жовтня. Зокрема, опалення почали вмикати в Тернополі та Хмельницькому. В обох містах тепло подаватимуть поступово, оскільки запуск системи потребує часу.

Також РБК-Україна розповідало, коли почнуть вмикати опалення у більшості українських міст.

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Опалювальный сезон Одеса Львів
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