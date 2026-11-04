Опалювальний сезон в Одесі стартує 9 листопада: кому увімкнуть тепло першими

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В Одесі опалювальний сезон 2026-2027 років розпочнеться 9 листопада. Спочатку тепло мають подати до закладів освіти, лікарень та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на розпорядження Одеського міського голови № 818 від 4 листопада 2026 року.